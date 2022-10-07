В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для учителей в Москве

Вечерняя Москва

Размер медианной заработной платы в образовательной сфере по итогам первых девяти месяцев 2022 года вырос на шесть процентов относительно прошлого года и составил 47 500 рублей по Москве.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для учителей в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Самую большую заработную плату предлагают педагогу по математике в Алексеевском районе — от 85 000 до 105 000 рублей, учителям по плаванию в спортивном центре для детей в Марьине — от 50 000 до 100 000 рублей.

Эксперты отмечают, что растет спрос на дополнительное образование. За последние полгода 56 процентов работающих жителей Москвы прошли дополнительное обучение, чтобы повысить квалификацию и приобрести новые компетенции.

В образовательной сфере, помимо учителей, популярны вакансии координаторов учебных программ, тьюторов, администраторов онлайн-школ, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что преподаватель истории из школы № 16 в Орехово-Зуеве Дмитрий Лутовинов стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». Итоги конкурса объявили в День учителя, 5 октября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что в День учителя мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в школу на улице Цандера в Останкинском районе города поздравил педагогов с профессиональным праздником.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители