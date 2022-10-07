Названы самые высокооплачиваемые вакансии для учителей в Москве

Размер медианной заработной платы в образовательной сфере по итогам первых девяти месяцев 2022 года вырос на шесть процентов относительно прошлого года и составил 47 500 рублей по Москве.

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Самую большую заработную плату предлагают педагогу по математике в Алексеевском районе — от 85 000 до 105 000 рублей, учителям по плаванию в спортивном центре для детей в Марьине — от 50 000 до 100 000 рублей.

Эксперты отмечают, что растет спрос на дополнительное образование. За последние полгода 56 процентов работающих жителей Москвы прошли дополнительное обучение, чтобы повысить квалификацию и приобрести новые компетенции.

В образовательной сфере, помимо учителей, популярны вакансии координаторов учебных программ, тьюторов, администраторов онлайн-школ, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что преподаватель истории из школы № 16 в Орехово-Зуеве Дмитрий Лутовинов стал победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022». Итоги конкурса объявили в День учителя, 5 октября, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».