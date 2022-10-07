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31 минуту назад

Стала известна средняя стоимость бизнес-ланча в Москве

Москва24иещё 2

Средняя стоимость бизнес-ланча в Москве составляет около 370 рублей. Это следует из данных аналитиков сервиса SuperJob.

Названа средняя цена бизнес-ланча в Москве
Фото: m24.rum24.ru

"Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 рублей)", – сообщили исследователи.

Отмечается, что в регионах за бизнес-ланч можно отдать порядка 330 рублей. Такую стоимость зафиксировали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Наиболее бюджетные обеды из нескольких блюд предлагают работающим в Уфе и Краснодаре. Там стоимость бизнес-ланча составляет 280 и 290 рублей соответственно.

Кроме того, по данным исследования сервиса, в последние 3 года в мегаполисах фиксируется рост трат на питание примерно на 20%. За указанный период бизнес-ланчи выросли в цене примерно на 50 рублей.

Также выяснилось, что мужчины тратят на обед порядка 340 рублей, женщины – 320.

Ранее представитель Роспотребнадзора, ответственная за обеспечение питанием в школе № 2120 в Москве Оксана Соловьева рассказала, как изменился рацион школьников с 1 сентября 2022 года.

В меню столичных школ появились блинчики, хлопья, а также различные топпинги. В меню включили различные добавки, среди которых джем, варенье, сгущенное молоко, а также чай или какао на молоке на выбор.

Новости Москвы,Оксана Соловьева,Роспотребнадзор,
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