Названа средняя цена бизнес-ланча в Москве

Средняя стоимость бизнес-ланча в Москве составляет около 370 рублей. Это следует из данных аналитиков сервиса SuperJob.

Фото: m24.ru m24.ru

"Дороже всего ежедневные бизнес-ланчи обходятся москвичам (в среднем 370 рублей)", – сообщили исследователи.

Отмечается, что в регионах за бизнес-ланч можно отдать порядка 330 рублей. Такую стоимость зафиксировали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Наиболее бюджетные обеды из нескольких блюд предлагают работающим в Уфе и Краснодаре. Там стоимость бизнес-ланча составляет 280 и 290 рублей соответственно.

Кроме того, по данным исследования сервиса, в последние 3 года в мегаполисах фиксируется рост трат на питание примерно на 20%. За указанный период бизнес-ланчи выросли в цене примерно на 50 рублей.

Также выяснилось, что мужчины тратят на обед порядка 340 рублей, женщины – 320.

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