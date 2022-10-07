В Москве резко упал спрос на один тип жилья

В Москве резко упал спрос на элитные квартиры. О потере популярности такого типа жилья у жителей столицы сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании NF Group.

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«Многие покупатели по-прежнему сохраняют выжидательную позицию в условиях неопределенности, а другие — полностью отказались от сделок или рассматривают возможность релокации семьи и бизнеса в другую страну», — говорится в сообщении.

По данным NF Group, количество сделок с элитной недвижимостью в московских новостройках в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в среднем на 34 процента.