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52 минуты назад

В Москве резко упал спрос на один тип жилья

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В Москве резко упал спрос на элитные квартиры. О потере популярности такого типа жилья у жителей столицы сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании NF Group.

В Москве резко упал спрос на один тип жилья
Фото:  Ulf Mauder / Getty Images Ulf Mauder / Getty Images

«Многие покупатели по-прежнему сохраняют выжидательную позицию в условиях неопределенности, а другие — полностью отказались от сделок или рассматривают возможность релокации семьи и бизнеса в другую страну», — говорится в сообщении.

По данным NF Group, количество сделок с элитной недвижимостью в московских новостройках в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в среднем на 34 процента.

Ранее также сообщалось, что с 21 сентября 2022 года в Москве резко упал спрос на квартиры и апартаменты в новостройках.

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