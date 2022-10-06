Огромные иконы появились на зданиях Москвы

Огромные световые проекции православных икон появились на фасадах зданий Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал The Moscow Times.

Фото: Telegram-канал The Moscow Times Telegram-канал The Moscow Times

Отмечается, что столичные власти вместо наружной рекламы разместили световые инсталляции с изображением Богородицы в рамках выставки христианского искусства «Лики Марии — Образы Света», которая пройдет с 9 октября по 9 ноября в «Центре искусств. Москва».

Цель этой благотворительной акции, по словам организаторов инициативы, — оказать духовную поддержку людям и хотя бы ненадолго отвлечь жителей города от повседневных проблем и тяжелых мыслей.