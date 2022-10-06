Почти 850 вагонов поезда «Москва-2020» курсирует в столичном метро

— Ровно два года назад на Кольцевую линию впервые вышел инновационный поезд «Москва-2020» — самый современный состав столичного метро, превосходящий по многим характеристикам большинство зарубежных аналогов. За это время мы уже получили 840 вагонов, при этом за счет мер поддержки мэра и правительства Москвы производитель адаптируется к новым условиям, и поставки продолжаются, — сказал он.