Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: вечерняя Москва вечерняя Москва

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов и девять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд с 30 октября. Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов уточнил, что самолеты из российской столицы в Пхукет будут летать два раза в сутки ежедневно.

Кроме того, с 3 ноября авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из РФ на Шри-Ланку. Посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге отметила, что пребывание в стране безопасно для туристов, так как обстановка после беспорядков стабилизировалась.