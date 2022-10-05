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24 минуты назад

Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Вечерняя Москва

Свыше 40 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Более 40 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: вечерняя Москвавечерняя Москва

Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны шесть рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны семь рейсов и девять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд с 30 октября. Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов уточнил, что самолеты из российской столицы в Пхукет будут летать два раза в сутки ежедневно.

Кроме того, с 3 ноября авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из РФ на Шри-Ланку. Посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге отметила, что пребывание в стране безопасно для туристов, так как обстановка после беспорядков стабилизировалась.

4 октября стало известно, что финская авиакомпания Finnair в сфере контроля и ограничения въезда россиян в страну работает совместно с властями государства, в частности, с пограничной службой. Окончательное решение по допуску граждан РФ в Финляндию принимает погранслужба.

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