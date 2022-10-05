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20 минут назад

Московский зоопарк купит дружелюбного моржа за 20 миллионов рублей

Илья Родин

Московский зоопарк разместил на сайте госзакупок объявление о тендере на поставку моржа с дружелюбным характером. За животное планируется выплатить до 20 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Московский зоопарк купит дружелюбного моржа за 20 миллионов рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прилагающейся документации указано, что морж должен обладать определенными характеристиками. Его возраст должен быть в диапазоне от 7 до 9 лет, вес - от 600 до 800 кг.

Особое внимание обращается на то, что у приобретаемого животного должно быть активное поведение, но при этом покладистый и дружелюбный характер. Необходимо, чтобы морж был контактным, с сохраненной реакцией на внешние раздражители.

Отмечается, что поставщику предоставляется 45 дней на доставку будущего обитателя зоопарка.

Напомним, что в июле 2022 года в Московском зоопарке открыли новый трехэтажный комплекс для ластоногих млекопитающих. Животные получают качественное, сбалансированное питание.

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