Московский зоопарк купит дружелюбного моржа за 20 миллионов рублей

Московский зоопарк разместил на сайте госзакупок объявление о тендере на поставку моржа с дружелюбным характером. За животное планируется выплатить до 20 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

В прилагающейся документации указано, что морж должен обладать определенными характеристиками. Его возраст должен быть в диапазоне от 7 до 9 лет, вес - от 600 до 800 кг.

Особое внимание обращается на то, что у приобретаемого животного должно быть активное поведение, но при этом покладистый и дружелюбный характер. Необходимо, чтобы морж был контактным, с сохраненной реакцией на внешние раздражители.

Отмечается, что поставщику предоставляется 45 дней на доставку будущего обитателя зоопарка.