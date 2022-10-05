В Москве подвели итоги экологического проекта «Renature. Вернем природу в город»

«Благодаря проекту мы даем возможность студентам, будущим специалистам, попробовать себя в качестве активного участника в осуществлении проекта, посвященного устойчивым городам. Мы верим, что проект будет продолжаться не только на территории Аптекарского огорода, но и на территории Москвы, а также в других городах, где применимы методические рекомендации, которые стали важным результатом проекта. Наша общая цель – сделать города более дружелюбными для жителей не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения формирования комфортной и благоприятной экологической обстановки», – пояснила она.