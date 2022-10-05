В Москве подвели итоги экологического проекта «Renature. Вернем природу в город»

Сегодня состоялось подведение итогов экологического проекта «Renature. Вернем природу в город», команды-победители которого создали на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» цветущий луг, лес, прибрежный сад и «зеленые» крыши.
Проект «Renature. Вернем природу в город» стартовал осенью 2021 года. Он реализован Росбанком и Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
В конкурсе приняли участие восемь студенческих команд. Четыре победителя весной 2022 года приступили к реализации проектов на территории «Аптекарского огорода». В результате студенты при помощи ведущих экологов, ландшафтных архитекторов, агрономов, ботаников создали цветущий луг, участок лесной растительности, прибрежный сад и «зеленые» крыши. В работах использовались как традиционные, так и инновационные подходы к озеленению.
«В работе над проектами участвовали студенты из восьми ведущих вузов страны, в числе которых МГУ им. М.В. Ломоносова, МАРХИ, МГУУ Правительства Москвы, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, МГТУ им. Баумана, РУДН, Финансовый университет при Правительстве РФ. Это удачный пример экологического проекта, который реализован на территории Ботанического сада «Аптекарский огород», – отметил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы, председатель Правления «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России» Алексей Ретеюм.
В свою очередь заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова обратила внимание на то, что возвращение природы в города – является одним из важных направлений в контексте темы устойчивого развития мегаполисов. «Проект «Renature. Вернем природу в город» демонстрирует, что озелененные территории могут быть полезными с точки зрения экосистемных услуг, объем которых огромен и включает в себя и поглощение загрязнителей, и контроль парниковых газов и еще ряд бонусов. Сейчас эти блага «научились количественно оценивать и даже переводить в денежный эквивалент в плане экономии», – рассказала Евгения Семутникова.
Одной из миссий проекта является создание природных сообществ там, где невозможно создать традиционные парки. По словам директора департамента коммуникаций и рекламы Росбанка Елены Кожадей, проект «Renature. Вернем природу в город» также решает важную задачу по вовлечению студентов, которые в будущем смогут заниматься этим направлением профессионально.
«Благодаря проекту мы даем возможность студентам, будущим специалистам, попробовать себя в качестве активного участника в осуществлении проекта, посвященного устойчивым городам. Мы верим, что проект будет продолжаться не только на территории Аптекарского огорода, но и на территории Москвы, а также в других городах, где применимы методические рекомендации, которые стали важным результатом проекта. Наша общая цель – сделать города более дружелюбными для жителей не только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения формирования комфортной и благоприятной экологической обстановки», – пояснила она.