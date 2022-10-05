В Москве технопаркам предоставили льготы на 7,5 млрд рублей за 10 лет

"Сегодня совершенно новый взгляд на те компании, которые находятся в технопарках. Они достойно прожили пандемию. И, надеюсь, сейчас войдут в новые вызовы и проживут их еще достойнее. <...> За эти 10 лет мы предоставили технопаркам льготы на 7,5 млрд рублей, плюс более 3,5 млрд - субсидии на развитие инфраструктуры", - сказал Фурсин.