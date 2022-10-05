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1 час назад

В Москве технопаркам предоставили льготы на 7,5 млрд рублей за 10 лет

ТАСС

Власти Москвы предоставили технопаркам за последние 10 лет льготы на сумму 7,5 млрд рублей и более 3,5 млрд рублей субсидий на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в рамках форума "Инфраструктура инноваций: 10 лет технопаркам Москвы".

В Москве технопаркам предоставили льготы на 7,5 млрд рублей за 10 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня совершенно новый взгляд на те компании, которые находятся в технопарках. Они достойно прожили пандемию. И, надеюсь, сейчас войдут в новые вызовы и проживут их еще достойнее. <...> За эти 10 лет мы предоставили технопаркам льготы на 7,5 млрд рублей, плюс более 3,5 млрд - субсидии на развитие инфраструктуры", - сказал Фурсин.

По его словам, на каждый один рубль субсидий компании вложили по девять рублей. Сегодня процент вакантных площадей у технопарков составляет 0,7%.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,Правительство Москвы,
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