В Москве технопаркам предоставили льготы на 7,5 млрд рублей за 10 лет

Власти Москвы предоставили технопаркам за последние 10 лет льготы на сумму 7,5 млрд рублей и более 3,5 млрд рублей субсидий на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин в рамках форума "Инфраструктура инноваций: 10 лет технопаркам Москвы".
"Сегодня совершенно новый взгляд на те компании, которые находятся в технопарках. Они достойно прожили пандемию. И, надеюсь, сейчас войдут в новые вызовы и проживут их еще достойнее. <...> За эти 10 лет мы предоставили технопаркам льготы на 7,5 млрд рублей, плюс более 3,5 млрд - субсидии на развитие инфраструктуры", - сказал Фурсин.
По его словам, на каждый один рубль субсидий компании вложили по девять рублей. Сегодня процент вакантных площадей у технопарков составляет 0,7%.