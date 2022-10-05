Промпроизводство в Москве выросло за 8 месяцев на 6,5%

Рост промышленного производства в Москве составил с января по август 6,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил в среду на конференции "Новая промышленность Москвы: инвестиции, поддержка, перспективы" глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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"За восемь месяцев с начала года у нас промышленность растет на 6,5% к 2021 году. Это хорошие показатели. <...> Мы оцениваем текущую ситуацию положительно и думаем, что рост промышленного производства будет продолжаться в 2023 и последующих годах", - сказал Овчинский.

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Он напомнил, что в начале года прогнозы экспертов были не самыми оптимистичными, поскольку были нарушены логистические цепочки и изменилась экспортно-импортная составляющая. Был риск не только стагнации промышленного производства, но и того, что предприятия начнут останавливать свою деятельность.

"Но, тем не менее, мы и тогда выражали оптимизм в части развития промышленного производства. И сейчас мы видим, что наш оптимизм оказался не безосновательным - промышленное производство в Москве растет. Мало того, у нас появляется значительное количество новых промышленных площадок. Сейчас сложилась уникальная ситуация для промышленности, когда инвестировать в промышленное производство стало действительно выгодно", - добавил глава ведомства.

По его словам, на данный момент смежные сектора экономики растут не так быстро, некоторые находятся в стадии ожидания. При этом промышленность растет главным образом за счет занятия освободившихся ниш.

"Рынок достаточно емкий, несмотря ни на что", - подчеркнул Овчинский.

Он отметил также, что московские промышленные компании сейчас достаточно успешно замещают и экспортное направление, которое раньше было ориентировано на Запад и США. Сейчас это Азиатско-Тихоокеанский регион, а также страны Ближнего Востока.

Перспективы развития

Овчинский также напомнил, что в Москве не принималось решение об уменьшении темпов строительства, равно как и о снижении Адресной инвестиционной программы, которая была утверждена в городе.

"Это все позволяет нам развивать промышленность. Например, активнейшим образом у нас каждый год растет строительная отрасль. При этом не в плане строительства жилых домов, а производства стройматериалов. Ведь Москва - один из самых емких рынков. Плюс Москва поддерживает высокотехнологические производства. Мы являемся в этой сфере лидерами. Мы развиваем микроэлектронику, роботизацию на наших промпредприятиях", - сказал он.

По словам главы департамента, благоприятный бизнес-климат позволяет специалистам в Москве не просто копировать отдельные передовые технологии, которые ушли в связи с санкциями, а создавать новые, налаживая одновременно их экспорт.