В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
45 минут назад

Промпроизводство в Москве выросло за 8 месяцев на 6,5%

ТАСС

Рост промышленного производства в Москве составил с января по август 6,5% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил в среду на конференции "Новая промышленность Москвы: инвестиции, поддержка, перспективы" глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Промпроизводство в Москве выросло за 8 месяцев на 6,5%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За восемь месяцев с начала года у нас промышленность растет на 6,5% к 2021 году. Это хорошие показатели. <...> Мы оцениваем текущую ситуацию положительно и думаем, что рост промышленного производства будет продолжаться в 2023 и последующих годах", - сказал Овчинский.

Видео дня

Он напомнил, что в начале года прогнозы экспертов были не самыми оптимистичными, поскольку были нарушены логистические цепочки и изменилась экспортно-импортная составляющая. Был риск не только стагнации промышленного производства, но и того, что предприятия начнут останавливать свою деятельность.

"Но, тем не менее, мы и тогда выражали оптимизм в части развития промышленного производства. И сейчас мы видим, что наш оптимизм оказался не безосновательным - промышленное производство в Москве растет. Мало того, у нас появляется значительное количество новых промышленных площадок. Сейчас сложилась уникальная ситуация для промышленности, когда инвестировать в промышленное производство стало действительно выгодно", - добавил глава ведомства.

По его словам, на данный момент смежные сектора экономики растут не так быстро, некоторые находятся в стадии ожидания. При этом промышленность растет главным образом за счет занятия освободившихся ниш.

"Рынок достаточно емкий, несмотря ни на что", - подчеркнул Овчинский.

Он отметил также, что московские промышленные компании сейчас достаточно успешно замещают и экспортное направление, которое раньше было ориентировано на Запад и США. Сейчас это Азиатско-Тихоокеанский регион, а также страны Ближнего Востока.

Перспективы развития

Овчинский также напомнил, что в Москве не принималось решение об уменьшении темпов строительства, равно как и о снижении Адресной инвестиционной программы, которая была утверждена в городе.

"Это все позволяет нам развивать промышленность. Например, активнейшим образом у нас каждый год растет строительная отрасль. При этом не в плане строительства жилых домов, а производства стройматериалов. Ведь Москва - один из самых емких рынков. Плюс Москва поддерживает высокотехнологические производства. Мы являемся в этой сфере лидерами. Мы развиваем микроэлектронику, роботизацию на наших промпредприятиях", - сказал он.

По словам главы департамента, благоприятный бизнес-климат позволяет специалистам в Москве не просто копировать отдельные передовые технологии, которые ушли в связи с санкциями, а создавать новые, налаживая одновременно их экспорт.

"Еще лет 5-7 назад сложно было представить такое, но сейчас мы уже это делаем. Мы создаем производство, которое побеждает в конкурентной борьбе на зарубежном рынке", - заявил Овчинский.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители