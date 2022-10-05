«Обычно световые столбы наблюдаются в зимний период года, когда при отрицательных температурах влага в атмосфере как раз и находится в виде ледяных кристаллов. Казалось бы, сейчас за окном не мороз, но это у земли, а на высоте около 1 км и выше, как показывают данные зондирования атмосферы, температура уже ниже 0 градусов, и образование ледяных кристаллов там вполне возможно», — добавил Леус.