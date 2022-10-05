Синоптики объяснили появление столбов света в небе, которые накануне увидели жители Москвы и Белгорода. Как пишет РБК, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что это результат преломления света в кристалликах льда, которые образуются на большой высоте.
Подобные столбы появляются, когда солнце или луна находятся низко над горизонтом. Кроме того, образоваться световой столб может и от других сильных источников света — прожекторов, фар автомобилей или уличного освещения. Отметим, что жители Белгорода отмечали, что необычное природное явление возникло в районе круглогодичных теплиц.
«Обычно световые столбы наблюдаются в зимний период года, когда при отрицательных температурах влага в атмосфере как раз и находится в виде ледяных кристаллов. Казалось бы, сейчас за окном не мороз, но это у земли, а на высоте около 1 км и выше, как показывают данные зондирования атмосферы, температура уже ниже 0 градусов, и образование ледяных кристаллов там вполне возможно», — добавил Леус.
Напомним, что фотографии столбов начали распространяться по соцсетям с вечера 4 октября. Авторы высказывали самые различные версии — от работы прожекторов систем ПВО до прилета инопланетян или появления высших сил.