Собянин рассказал о дополнительной поддержке семей мобилизованных

В Москве приняли меры поддержки семей мобилизованных. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

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«Призыв по мобилизации в Вооруженные силы неизбежно меняет сложившийся уклад жизни не только призывника, но и всей семьи. Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту», — написал в своем блоге Мэр Москвы.

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Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут получить следующие меры поддержки:

Для детей:

— внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года;

— внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи;

— освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов;

— предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) школьникам с первого по 11-й класс;

— предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам городских колледжей;

— первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с первого по шестой класс, а также освобождение от оплаты продленки;

— освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов:

— предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи;

— первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.

Для супругов и детей трудоспособного возраста:

— организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

— содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи:

— оказание единовременной материальной помощи;

— оказание психологической помощи;

— содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья;

— консультирование по юридическим вопросам.

Для получения помощи необходимо обратиться в центр поддержки семей мобилизованных по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Он работает с понедельника по воскресенье с 09:00 до 20:00. Связаться с центром можно также по номеру телефона: +7 495 870-44-44.