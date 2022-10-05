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1 час назад

Футбольное поле с инфраструктурой построили на юго-западе Москвы

Национальная Служба Новостей

В районе Ясенево, на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, завершилось строительство футбольного поля с инфраструктурой. Мы уже получили разрешение на ввод, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Футбольное поле с инфраструктурой построили на юго-западе Москвы
Фото: Департамент строительства МосквыДепартамент строительства Москвы

Проектом предусматривалась реконструкция недостроенного объекта: поля с двухэтажным административно-бытовым зданием и крытым паркингом для спецтехники. Интерьер корпуса разделен на пять основных секторов: вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.

Поле покрыто искусственным газоном. В северной части находится ограждение с шумозащитным экраном. Также строители провели наружное освещение, украсили территорию малыми архитектурными формами и выполнили комплексное благоустройство прилегающего участка.

Кроме того, на территории появились зрительские трибуны вместимостью почти 500 мест, КПП, а также открытые парковки.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,
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