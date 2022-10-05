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2 часа назад

Москвичка примет участие в конкурсе "Миссис Вселенная — 2022"

Газета.Ruиещё 1

Блогер из Москвы Анжела Полежаева будет бороться за титул "Миссис Вселенная - 2022" (Mrs. Universe 2022). В этом году мероприятие состоится в Сеуле. Оно намечено на период с 3 по 11 декабря. Об этом ТАСС рассказали представители организатора с российской стороны.

Москвичка примет участие в конкурсе "Миссис Вселенная — 2022"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Участницы в конкурсе в возрасте от 18 до 55 лет, среди них тридцатидевятилетняя москвичка Анжела Полежаева. Анжела Полежаева прославилась своей книгой "Развод — это начало. Как остаться целой, если половинка отвалилась". Она также ведет блог, на который подписаны несколько миллионов человек. Полежаева освещает темы отношений, материнства, путешествий и саморазвития. Она оказывает гуманитарную помощь детским домам, хосписам, приютам для животных, является волонтером фонда "Лиза Алерт".

"Участие в конкурсе для меня еще один шаг на пути к себе и возможность помочь другим женщинам стать собой", — указала Полежаева.

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