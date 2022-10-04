Первый снег в Москве ожидается в третьей декаде октября

«Как говорит метеорологическая статистика, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег в среднем за этот же период выпадает 15 октября. Однако прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенно говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм. Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября», - говорится в сообщении.