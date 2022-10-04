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14 минут назад

Первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября

Агентство «Москва»иещё 1

В этом сезоне первый снег в столице может выпасть в третьей декаде октября, сообщил центр погоды «Фобос».

Первый снег в Москве ожидается в третьей декаде октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как говорит метеорологическая статистика, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег в среднем за этот же период выпадает 15 октября. Однако прогнозы, имеющиеся на текущий момент, позволяют уверенно говорить о том, что в нынешнем году эти события произойдут позже своих климатических норм. Ожидается, что первые заморозки и первый снег в Москве будут наблюдаться лишь в третьей декаде октября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя температура воздуха с начала месяца в столице на 4 градуса превышает климатическую норму.

«А вот осадков уже выпало почти половина (49%) от положенного в октябре. Таким образом, начавший второй месяц осени пока оправдывает данные перед его началом «теплые и дождливые» прогнозы», - добавили в «Фобосе».

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