В ГУМе открылась выставка о Камчатке

Выставка «Камчатка – твое невероятное приключение» пройдет в ГУМе с 1 по 30 октября.
Гости мероприятия смогут познакомиться с уникальными природными достопримечательностями полуострова и попробовать эксклюзивное меню.
Главной частью экспозиции станет выставка фотографий. На третьей линии ГУМа посетители смогут увидеть трехмерную экспозицию о жизни диких животных и природных явлениях.
Мероприятие приурочено к 15-летию со дня образования Камчатского края и 325-летию вхождения полуострова в состав РФ.
Кроме того, на Тверском бульваре 5 октября откроется выставка, приуроченная ко Дню учителя. В экспозиции будут представлены фотографии лучших учителей столицы, которые стали победителями и призерами профессиональных конкурсов «Педагог года Москвы», «Учитель года России» и других. Кроме того, посетители выставки узнают об их главных достижениях и некоторых профессиональных секретах и методиках.
Также недавно стало известно, что фотоэкспозицию павильона «Макет Москвы» обновили на ВДНХ. Теперь москвичи могут увидеть фотографии миниатюрных копий знаковых объектов Москвы.