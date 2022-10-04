В ГУМе открылась выставка о Камчатке

Кроме того, на Тверском бульваре 5 октября откроется выставка, приуроченная ко Дню учителя. В экспозиции будут представлены фотографии лучших учителей столицы, которые стали победителями и призерами профессиональных конкурсов «Педагог года Москвы», «Учитель года России» и других. Кроме того, посетители выставки узнают об их главных достижениях и некоторых профессиональных секретах и методиках.