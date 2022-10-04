Объем производства машиностроительных предприятий Москвы значительно вырос

Московские машиностроительные предприятия в январе-августе выпустили на 28,4% больше изделий, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве выпускают лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры, насосные установки, системы вентиляции. За восемь месяцев этого года объем производства машиностроительной отрасли столицы увеличился на 28,4% по сравнению с январем - августом 2021 года. Объем товаров и услуг, поставленных предприятиями города заказчикам за указанный период, вырос на 23,9% и превысил 101 млрд рублей", - сказал Ефимов.
Он добавил, что такому росту способствует широкая системная поддержка от города. Например, четыре компании из этой сферы имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать дополнительные налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на развитие производства.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, сейчас машиностроительные предприятия Москвы переходят на отечественные материалы, что делает их более независимыми от зарубежных поставщиков. Продукция столичных компаний конкурентоспособна и востребована на российском рынке. Так, с начала этого года только выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха увеличился на 12,2%.
В соответствии с утвержденным весной 2022 года антикризисным планом поддержки промышленности предприятия города получили возможность автоматически продлить действие специальных статусов, в том числе промышленного комплекса. Это позволяет производителям сохранить налоговые льготы в этом году без обязательного подтверждения соответствия установленным требованиям. Кроме этого, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства продолжает принимать заявки на получение льготных кредитов.
Ставка по инвестиционным займам в июле была снижена с 9% до 3%, а максимальный размер кредита увеличен с одного до 3 млрд рублей. Средства, полученные в рамках инвесткредита, можно направить на приобретение оборудования, прав на результаты интеллектуальной деятельности и на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.