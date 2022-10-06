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1 час назад

Прогноз погоды: Вильфанд рассказал москвичам о наступлении «золотой осени» в городе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что «золотая осень» придет в Москву в четверг, 6 октября, и продлится три дня. По словам синоптика, в эти дни не будут идти дожди. Температура воздуха будет держаться в районе +13-15 градусов.

Вильфанд рассказал москвичам о наступлении «золотой осени»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Завтра преимущественно без осадков. Начинается тот период, который вполне можно назвать золотой осенью», - цитирует РИА Новости слова Вильфанда.

В последний день рабочей недели, в пятницу, и в выходные температура днем будет колебаться в районе от 13 до 15 градусов. Ожидается переменная облачность и много солнца.

По словам Вильфанда, в понедельник, 10 октября, температура в Москве понизится до 10-12 градусов, будет облачно с прояснениями.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что в конце рабочей недели в Москве установится сухая и солнечная погода. С его слов, пятница и выходные в российской столице тоже обойдутся без осадков, а солнца станет еще больше.

При этом в южных регионах ожидается возрождение лета. Температура поднимется до 25-30 градусов, море будет теплым, а небо голубым.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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