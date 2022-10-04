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41 минуту назад

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Вечерняя Москваиещё 3

Специалисты городских служб продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в столице. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточняется, за минувшие сутки в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО и ЗелАО, где выпало 32 и 31 миллиметр соответственно.

Сотрудниками также фиксировались случаи падения деревьев. Они были оперативно распилены и вывезены городскими службами. Всего по Москве дежурит 300 бригад и спецтехника ГУП «Мосводосток».

Известно, что сильный ветер с порывами до 17 м/с сохранится до конца сегодняшнего дня, поэтому власти просят жителей столицы быть предельно осторожными на улице в непогоду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого синоптики сообщали, что сильный ветер сохранится в столичном регионе до утра 20 сентября. Они порекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Текущая неделя принесет в столицу очередной циклон с юго-запада, зародившийся над Балканами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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