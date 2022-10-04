Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Специалисты городских служб продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды в столице. Об этом во вторник, 4 октября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточняется, за минувшие сутки в отдельных районах столицы выпало более половины месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков отмечено в ЗАО и ЗелАО, где выпало 32 и 31 миллиметр соответственно.

Сотрудниками также фиксировались случаи падения деревьев. Они были оперативно распилены и вывезены городскими службами. Всего по Москве дежурит 300 бригад и спецтехника ГУП «Мосводосток».

Известно, что сильный ветер с порывами до 17 м/с сохранится до конца сегодняшнего дня, поэтому власти просят жителей столицы быть предельно осторожными на улице в непогоду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого синоптики сообщали, что сильный ветер сохранится в столичном регионе до утра 20 сентября. Они порекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.