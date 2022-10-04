Школьники из Москвы завоевали золотые медали на олимпиаде по астрономии

Четыре золотых медали на Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии завоевали учащиеся из Москвы. Олимпиада проходила с 26 сентября по 2 октября в дистанционном формате, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

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"Москвичи завоевали четыре "золота" на первой открытой Международной астрономической олимпиаде школьников. Выпускница Специализированного учебно-научного центра (факультета) - школы-интерната им. Колмогорова Екатерина Бобкова стала абсолютной победительницей. Также победителями стали выпускник физико-математической школы № 2007 Елисей Жданов, выпускник школы "Летово" Илья Просяной и ученик 11 класса школы Центра педагогического мастерства Кирилл Рощин", - говорится в сообщении.

Вместе с москвичами в команду России входили школьники из Мордовии, всего на счету сборной шесть наград высшего достоинства. Российские школьники выполняли задания в Саранске. Также за победу боролись команды из Бангладеш, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Киргизии и Сингапура.

"Состязание включало четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и тестовый. Помимо классических исследовательских задач, участники выполняли тест на логику и знания астрономических законов, обрабатывали и проводили анализ астрономических данных. В дополнение к основной команде в олимпиаде принимала участие и тренировочная. В ее состав входили шесть москвичей, все они удостоены золотых наград", - отмечается на портале.