В честь 115-летия московского такси выпустили тематическую «Тройку»

В честь 115-летия столичного такси в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что в общей сложности в продажу поступили пять тысяч экземпляров лимитированной карты. Их можно приобрести уже с 4 октября в кассах Большой кольцевой линии.

С профессиональным праздником водителей и сотрудников столичных компаний такси, а также пассажиров, поздравил глава департамента Максим Ликсутов. Он назвал такси неотъемлемой частью городского транспорта, а Москву — одним из мировых лидеров по уровню развития сервиса.

— Желаю и дальше работать на благо столицы и пассажиров, а правительство города будет продолжать поддерживать отрасль, — приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».