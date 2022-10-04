В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Тематическую «Тройку» выпустили в честь 115-летия московского такси

Вечерняя Москваиещё 6

В честь 115-летия столичного такси в Москве выпустили новую тематическую карту «Тройка». Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В честь 115-летия московского такси выпустили тематическую «Тройку»
Фото: Telegram / Дептранс. ОперативноTelegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что в общей сложности в продажу поступили пять тысяч экземпляров лимитированной карты. Их можно приобрести уже с 4 октября в кассах Большой кольцевой линии.

С профессиональным праздником водителей и сотрудников столичных компаний такси, а также пассажиров, поздравил глава департамента Максим Ликсутов. Он назвал такси неотъемлемой частью городского транспорта, а Москву — одним из мировых лидеров по уровню развития сервиса.

— Желаю и дальше работать на благо столицы и пассажиров, а правительство города будет продолжать поддерживать отрасль, — приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что Департамент транспорта Москвы совместно с Фондом Игоря Бутмана выпустят лимитированную карту «Тройка» к 100-летию российского джаза.

Новости Москвы,Игорь Бутман,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители