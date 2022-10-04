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19 минут назад

В Москве появится Ассоциация клубов долголетия

Москва24иещё 1

Ассоциация клубов долголетия появится в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

В Москве появится Ассоциация клубов долголетия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что центры московского долголетия начали открываться в городе в 2019 году. На сегодняшний день таких клубов насчитывается 52.

"К нашей радости, у нас уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них так или иначе связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр, и самоорганизованных клубов по интересам станет еще больше", – отметила Ракова.

Лидеры самоорганизованных клубов считают, что ассоциация поможет участникам центров обмениваться опытом.

В Центрах московского долголетия горожане могут общаться, заниматься клубной деятельностью и с пользой проводить досуг.

Ранее сообщалось, что для участников "Московского долголетия" открылась программа по садоводству. На занятиях представителям старшего поколения рассказывают о главных понятиях садоводства, комнатного растениеводства, основах биологии, ботаники, экотрендах и влиянии экологических факторов на флору и человека.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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