В Москве появится Ассоциация клубов долголетия

"К нашей радости, у нас уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них так или иначе связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр, и самоорганизованных клубов по интересам станет еще больше", – отметила Ракова.