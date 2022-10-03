Скульптуру Эрнста Неизвестного перенесут из лобби моста "Багратион"

Скульптуру Эрнста Неизвестного "Дерево Жизни" перенесут из лобби моста "Багратион" из-за интеграции сооружения в новый небоскреб. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора - руководитель бизнес-направления "Коммерция" "Галс-Девелопмент" Андрей Мухин.

Фото: тасс тасс

"Дерево Жизни" - это скульптурная композиция высотой в 7 м. По словам ее автора, она олицетворяет борьбу добра и зла, воплощает в себе множество символов и образов всемирной истории и культуры. Скульптура создана в 2004 году. Сейчас она находится в лобби моста "Багратион" в "Москва-сити".

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"Со скульптурной композицией вопрос решен. Мы работаем с городом. Она однозначно не будет утрачена и найдет достойное место для размещения", - сказал Мухин.

Вопрос о переносе скульптуры был поднят в ходе презентации проекта нового бизнес-центра "Галс-Девелопмент", который планируется построить на Краснопресненской набережной. Рабочее название здания - "Палитра".

Новая башня

Небоскреб будет представлять из себя 400-метровый 80-этажный бизнес-центр и станет самым высоким офисным зданием "Москва-сити" и столицы в целом.

Самые высокие башни в комплексе "Москва-Сити" сейчас - башня "Восток" (97 этажей, 373 м), Южная башня "Око" (85 этажей, 354 м) и "Меркурий Сити Тауэр" (75 этажей, 340 м). Также ранее говорилось о строительстве в "Москва-сити" самого высокого жилого здания в Европе - башни One Tower в 444 м.

Общая площадь новой башни "Галс-девелопмент" составит 196 тыс. кв. м., арендопригодная - 130 тыс. кв. м. Мост "Багратион" будет "входить" в нее на уровне 3 этажа.

Ввести бизнес-центр в эксплуатацию планируется в 2030 году. Пока небоскреб на проектной стадии, подрядчик не выбран.

Архитектурную концепцию бизнес-центра разработало бюро СПИЧ. В ее основе - идеи супрематической архитектуры Казимира Малевича, выраженные в прямых линиях и простых геометрических формах. Небоскреб будет представлять собой сужающуюся кверху башню, составленную из нескольких блоков разной ширины и высоты. По задумке архитекторов, он должен символизировать вертикальный мост.