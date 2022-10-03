На Арбате открыли фотовыставку в честь юбилея Театра им. Маяковского

"Концепция выставки объединила в себе сразу два направления: с одной стороны размещены великие спектакли прошлого и настоящего, а с другой - прославленная труппа Маяковки, режиссеры и руководители художественно-постановочной части в полном составе", - говорится в сообщении. Экспозиция открыта при поддержке Департамента культуры города Москвы.