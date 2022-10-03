На Арбате открыли фотовыставку в честь юбилея Театра им. Маяковского

Фотовыставка, посвященная 100-летию Московского академического театра им. Маяковского, которое будет отмечаться 29 октября, открылась в понедельник на Арбате в Москве, сообщает Telegram-канал театра.
"Концепция выставки объединила в себе сразу два направления: с одной стороны размещены великие спектакли прошлого и настоящего, а с другой - прославленная труппа Маяковки, режиссеры и руководители художественно-постановочной части в полном составе", - говорится в сообщении. Экспозиция открыта при поддержке Департамента культуры города Москвы.
В театре сообщили, что юбилей ознаменует премьера спектакля "Истории" в постановке художественного руководителя Егора Перегудова, показы пройдут 29 и 30 октября.
В августе на сборе труппы худрук сообщил, что готовит юбилейный спектакль "Истории": на сцену в непривычном для себя амплуа выйдут ведущие артисты труппы, чтобы поделиться любимым материалом из русской классики.
"Я предложил нашим народным артистам выбрать материал - отрывок или рассказ - что-то, что хочется сейчас сыграть или рассказать сценическим языком. Получится юбилейный сценический альманах", - сказал Перегудов.
Егор Перегудов вступил в должность художественного руководителя театра в мае 2022 года. В разные годы здесь играли Фаина Раневская, Армен Джигарханян, Наталья Гундарева, Александр Лазарев-ст. Сегодня в труппу входят Светлана Немоляева, Игорь Костолевский, Михаил Филиппов, Евгения Симонова, Ольга Прокофьева, Анатолий Лобоцкий, Анна Ардова и другие артисты.