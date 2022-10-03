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1 час назад

Инвестиции в экономику Москвы за первую половину года превысили 1,9 трлн рублей

ТАСС

Инвестиции в основной капитал Москвы в январе-июне превысили 1,9 трлн рублей, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиции в экономику Москвы превысили 1,9 трлн рублей
Фото: риа новостириа новости

"Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 трлн рублей. По статистике больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование - 32,4% от общей суммы", - сказал Ефимов.

Он добавил, что доля вложений в строительство нежилых зданий и сооружений, а также в благоустройство земель составила 32%, а в создание объектов интеллектуальной собственности - 17,7%. Еще 16,5% пришлось на строительство жилых зданий и помещений.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Больше половины от общего объема затрат в первом полугодии - 52,1% - предприятия профинансировали за счет собственных средств. Оставшиеся 47,9% пришлись на привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются.

В этом году мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор дополнительных мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Например, город предоставляет льготные кредиты промышленным предприятиям и инвесторам, которые создают в столице объекты нежилого назначения. На эти программы Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено 20 млрд рублей.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,Сергей Собянин,Росстат,
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