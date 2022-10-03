Инвестиции в экономику Москвы превысили 1,9 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал Москвы в январе-июне превысили 1,9 трлн рублей, что на 4,4% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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"Согласно данным Росстата, инвестиции в основной капитал Москвы за первую половину 2022 года превысили 1,9 трлн рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2021. Вложения крупного и среднего бизнеса за полгода составили 1,7 трлн рублей. По статистике больше всего средств столичные компании инвестировали в машины и оборудование - 32,4% от общей суммы", - сказал Ефимов.

Он добавил, что доля вложений в строительство нежилых зданий и сооружений, а также в благоустройство земель составила 32%, а в создание объектов интеллектуальной собственности - 17,7%. Еще 16,5% пришлось на строительство жилых зданий и помещений.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, столичный бизнес, несмотря на экономические ограничения, продолжает активную деятельность. Больше половины от общего объема затрат в первом полугодии - 52,1% - предприятия профинансировали за счет собственных средств. Оставшиеся 47,9% пришлись на привлеченные средства, в том числе кредиты и субсидии. Сохранить инвестиционную активность помогают городские меры поддержки, которые регулярно совершенствуются и дополняются.