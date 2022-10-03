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27 минут назад

МЧС предупредил москвичей о сильном ветре

Москва24иещё 2

Усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве во вторник, 4 октября, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

В ведомстве призвали жителей Москвы снижать скорость на дорогах при управлении автомобилем, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Кроме того, не следует парковать автомобили и укрываться вблизи деревьев. При нахождении на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее стало известно, что за ночь с 2 на 3 октября в Москве выпало более трети месячной нормы осадков, а в отдельных районах города этот показатель достиг почти половины.

В Зеленоградском административном округе выпало 26 миллиметров осадков, в Западном АО – 19 миллиметров, в Северо-Западном АО – 18 миллиметров, а в Юго-Западном – 17 миллиметров.

Синоптики отметили, что дождь в столице закончится к 15:00. Из-за непогоды на улицах города дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.

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