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1 час назад

Прогноз погоды: В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Газета.Ruиещё 2

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине сильного ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сказано в сообщении.

До 21:00 4 октября в Москве и Подмосковье действует предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что солнечная и сухая погода прогнозируется в Москве с 6 октября.

Именно с этого периода начнется яркая золотая осень, а с четверга не ожидается осадков.

В последующие дни недели, по прогнозам, солнца станет еще чуть больше, а осадки по-прежнему не прогнозируются.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника, 3 октября, может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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