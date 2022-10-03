Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине сильного ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сказано в сообщении.

До 21:00 4 октября в Москве и Подмосковье действует предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что солнечная и сухая погода прогнозируется в Москве с 6 октября.

Именно с этого периода начнется яркая золотая осень, а с четверга не ожидается осадков.

В последующие дни недели, по прогнозам, солнца станет еще чуть больше, а осадки по-прежнему не прогнозируются.