Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области по причине сильного ветра.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сказано в сообщении.
До 21:00 4 октября в Москве и Подмосковье действует предупреждение о ветре с порывами до 17 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что солнечная и сухая погода прогнозируется в Москве с 6 октября.
Именно с этого периода начнется яркая золотая осень, а с четверга не ожидается осадков.
В последующие дни недели, по прогнозам, солнца станет еще чуть больше, а осадки по-прежнему не прогнозируются.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сильные дожди начнутся в Москве ближе к полуночи, за ночь и утро понедельника, 3 октября, может выпасть до трети месячной нормы осадков.