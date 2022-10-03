В Москве число самозанятых достигло 1,1 млн

Количество самозанятых граждан к сентябрю в Москве достигло 1,1 млн, что на 241 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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"Число плательщиков налога на профессиональный доход на 1 сентября 2022 года достигло в Москве 1,11 млн человек - это 20% от общего количества самозанятых, зарегистрированных на территории России. За восемь месяцев этого года они перечислили в бюджет 7,6 млрд рублей, что на 72% превысило показатель за аналогичный период прошлого года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, горожане продолжают активно использовать налоговый режим "Налог на профессиональный доход". За январь - август текущего года число самозанятых в столице выросло на 241 тыс. человек. Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 сентября 2022 года достиг 483 млрд рублей, причем 165 млрд рублей они заработали за восемь месяцев этого года. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, Москва одной из первых в стране ввела "Налог на профессиональный доход" и стала примером для других регионов России по применению этого налогового режима. В качестве самозанятых в столице регистрируется в среднем 30 тыс. человек в месяц.