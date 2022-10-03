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28 минут назад

Прогноз погоды: Вильфанд спрогнозировал приход золотой осени в Москву

Lenta.ruиещё 14

В Москву с четверга, 6 октября, придет золотая осень. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Во второй половине недели намечается улучшение погоды. С четверга будет солнышко показываться, осадков не будет, хоть и особого тепла тоже не будет. Это не бабье лето, но такая красивая золотая осень», — заявил специалист.

По его словам, в последующие недели солнца будет еще больше, а осадков не прогнозируется.

Ранее Вильфанд предупредил жителей ряда регионов России о сильных дождях. Он спрогнозировал обильные осадки в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Московской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Тамбовской областях.

Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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