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15 минут назад

Прогноз погоды: синоптики пообещали москвичам теплую погоду

Илья Родин

Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что на предстоящей неделе в столичном регионе холодная погода сменится на теплую. На выходные ожидается до +17°. Об этом пишет РИА «Новости».

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведущий специалист центра Евгений Тишковец пояснил, что с 3 по 5 октября ожидается холодная, ненастная погода.

В понедельник на столицу обрушатся ливневые дожди. Наибольшая их интенсивность ожидается с 3 часов ночи до 15 часов дня. За этот период «выпадет до двух ведер дождевой воды на метр квадратный». Максимальная температура воздуха составит +15°. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Во вторник и среду ожидается холодная, ветреная погода. Особенно прохладной будет среда - столбики термометров не поднимутся выше +11°. Пройдут небольшие дожди.

В четверг и пятницу в столичный регион придет теплый атмосферный фронт, температура повысится до +11°-16°. В выходные жителей столицы ждет комфортная погода, воздух прогреется до +17°, что значительно выше климатической нормы.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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