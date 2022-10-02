Синоптики пообещали москвичам теплую погоду

Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали, что на предстоящей неделе в столичном регионе холодная погода сменится на теплую. На выходные ожидается до +17°. Об этом пишет РИА «Новости».
Ведущий специалист центра Евгений Тишковец пояснил, что с 3 по 5 октября ожидается холодная, ненастная погода.
В понедельник на столицу обрушатся ливневые дожди. Наибольшая их интенсивность ожидается с 3 часов ночи до 15 часов дня. За этот период «выпадет до двух ведер дождевой воды на метр квадратный». Максимальная температура воздуха составит +15°. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Во вторник и среду ожидается холодная, ветреная погода. Особенно прохладной будет среда - столбики термометров не поднимутся выше +11°. Пройдут небольшие дожди.
В четверг и пятницу в столичный регион придет теплый атмосферный фронт, температура повысится до +11°-16°. В выходные жителей столицы ждет комфортная погода, воздух прогреется до +17°, что значительно выше климатической нормы.