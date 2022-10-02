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9 минут назад

Начался монтаж эскалаторов южного вестибюля станции метро «Лианозово»

Илья Родин

Специалисты приступили к монтажу эскалаторов в южном вестибюле станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника.

Начался монтаж эскалаторов южного вестибюля станции метро «Лианозово»
Фото: ТАССТАСС

Андрей Бочкарев пояснил, что строители предварительно подготовили бетонный фундамент под монтаж секций эскалаторов. После их выверки по высоте и осевым линиям начнется установка лестничного полотна.

Монолитные конструкции южного вестибюля готовы на 100%, уточнил заммэра. Он добавил, что специалисты приступили к отделочным работам.

В частности, в пассажирской зоне полы, цоколи колонн и стены наклонного хода облицовывают светло-серыми плитами сибирского гранита.

В отделке стен вестибюля используются металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием под медь, подчеркнул гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Отмечается, что работы ведутся и в северном вестибюле. В нем сооружают перекрытия над платформой. Выход из него соединят с подземным пешеходным переходом под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги.

Новости Москвы,Сергей Жуков,Андрей Бочкарев,
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