Начался монтаж эскалаторов южного вестибюля станции метро «Лианозово»

Специалисты приступили к монтажу эскалаторов в южном вестибюле станции метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на сайте столичного градоначальника.
Андрей Бочкарев пояснил, что строители предварительно подготовили бетонный фундамент под монтаж секций эскалаторов. После их выверки по высоте и осевым линиям начнется установка лестничного полотна.
Монолитные конструкции южного вестибюля готовы на 100%, уточнил заммэра. Он добавил, что специалисты приступили к отделочным работам.
В частности, в пассажирской зоне полы, цоколи колонн и стены наклонного хода облицовывают светло-серыми плитами сибирского гранита.
В отделке стен вестибюля используются металлические трехслойные панели с антивандальным покрытием под медь, подчеркнул гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
Отмечается, что работы ведутся и в северном вестибюле. В нем сооружают перекрытия над платформой. Выход из него соединят с подземным пешеходным переходом под железнодорожными путями Савеловского направления Московской железной дороги.