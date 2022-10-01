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6 минут назад

Дептранс: Из-за непогоды возможны локальные задержки наземного транспорта

Вечерняя Москва

Локальные задержки наземного транспорта возможны в столице из-за погодных условий. Об этом сообщили в субботу, 1 октября, в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены, — сказано в сообщении.

В настоящее время в разных районах столицы идет сильный дождь, местами с грозой.

1 октября днем сообщалось, что в столице в ближайшие два часа ожидается сильный дождь с грозой, жителям города следует быть внимательными из-за непогоды. В связи с этим граждан призвали быть внимательными и осторожными на улице. Москвичам посоветовали не парковаться около деревьев, сохранять дистанцию, находясь за рулем, и не оставлять детей без присмотра.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что переменчивая и дождливая погода ожидается в столице в первой половине октября. Он добавил, в предстоящие несколько дней город будет находиться в теплом температурном секторе.

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