Школьница из Москвы забыла на станции в метро двух эублефаров

В Москве местная жительница забыла контейнер с редкими рептилиями около турникетов столичного метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" Департамента транспорта Москвы.
Сотрудники метрополитена обнаружили двух эублефаров в пластиковом террариуме.
"У нас есть победитель в номинации "самые необычные находки в метро". Контролер обнаружила их в террариуме возле турникетов. Рептилий оставила школьница. Девочка почти сразу же вернулась к питомцам, рассказала о них сотруднице метро и сделала фото на память", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено движение из-за человека на путях. В ноябре также приостанавливалось движение поездов от станции "Театральная" до станции "Белорусская" на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.