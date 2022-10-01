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23 минуты назад

Школьница из Москвы забыла на станции в метро двух эублефаров

Газета.Ru

В Москве местная жительница забыла контейнер с редкими рептилиями около турникетов столичного метро. Об этом сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно" Департамента транспорта Москвы.

Школьница из Москвы забыла на станции в метро двух эублефаров
Фото: газета.ruгазета.ru

Сотрудники метрополитена обнаружили двух эублефаров в пластиковом террариуме.

"У нас есть победитель в номинации "самые необычные находки в метро". Контролер обнаружила их в террариуме возле турникетов. Рептилий оставила школьница. Девочка почти сразу же вернулась к питомцам, рассказала о них сотруднице метро и сделала фото на память", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено движение из-за человека на путях. В ноябре также приостанавливалось движение поездов от станции "Театральная" до станции "Белорусская" на Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

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