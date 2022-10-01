Школьница из Москвы забыла на станции в метро двух эублефаров

"У нас есть победитель в номинации "самые необычные находки в метро". Контролер обнаружила их в террариуме возле турникетов. Рептилий оставила школьница. Девочка почти сразу же вернулась к питомцам, рассказала о них сотруднице метро и сделала фото на память", — говорится в сообщении.