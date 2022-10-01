В Москве реконструируют Верхний и Нижний Бехтеревские пруды

Специалисты приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

Фото: mos.ru mos.ru

Отмечается, что Верхний и Нижний Бехтеревские пруды были вырыты в конце 1970-х годов. Они расположены в Аршиновском парке в районе Царицыно Южного административного округа Москвы.

Бирюков пояснил, что специалисты городского хозяйства очистят пруды от иловых отложений и мусора, а также углубят дно. Средняя глубина составит до двух метров, а максимальная — до 3,8 метра.

Заммэра уточнил, что главной задачей является сохранение рекреационной функции прудов. В ее рамках предусмотрено природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб.