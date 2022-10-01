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42 минуты назад

В Москве реконструируют Верхний и Нижний Бехтеревские пруды

Илья Родин

Специалисты приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.

В Москве реконструируют Верхний и Нижний Бехтеревские пруды
Фото: mos.rumos.ru

Отмечается, что Верхний и Нижний Бехтеревские пруды были вырыты в конце 1970-х годов. Они расположены в Аршиновском парке в районе Царицыно Южного административного округа Москвы.

Бирюков пояснил, что специалисты городского хозяйства очистят пруды от иловых отложений и мусора, а также углубят дно. Средняя глубина составит до двух метров, а максимальная — до 3,8 метра.

Заммэра уточнил, что главной задачей является сохранение рекреационной функции прудов. В ее рамках предусмотрено природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб.

По словам Бирюкова, берега будут укреплены щебнем и галькой. Откос будет продолжен под водой, с тем, чтобы минимизировать зарастание водоемов. Также будут обустроены зоны биоплато. Их общая площадь составит свыше 140 квадратных метров.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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