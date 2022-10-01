В столице на улице Яблочкова построят новый жилой дом по программе реновации

В Москве на месте двух ветхих жилых зданий построят новый жилой дом в рамках программы реновации. Разрешение на строительство уже выдано, сообщается на официальном портале мэра столицы.

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Отмечается, что здание построят в Бутырском районе, на улице Яблочкова, земельный участок 26а.

Общая площадь многоквартирного дома составит свыше 20,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 24 трехкомнатные, 24 однокомнатные и 134 двухкомнатные квартиры. Часть квартир будет оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Входы в подъезды здания оснастят системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В доме будут установлены четыре лифта. Кроме того, предусмотрены колясочные и хозяйственные помещения. На подземном уровне построят паркинг для владельцев квартир.

Для маломобильных групп населения будет организована безбарьерная среда. Запланированы входы на уровне тротуаров, тактильная плитка для незрячих, широкие пешеходные дорожки.