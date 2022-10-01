В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
44 минуты назад

В столице на улице Яблочкова построят новый жилой дом по программе реновации

Илья Родин

В Москве на месте двух ветхих жилых зданий построят новый жилой дом в рамках программы реновации. Разрешение на строительство уже выдано, сообщается на официальном портале мэра столицы.

В столице на улице Яблочкова построят новый жилой дом по программе реновации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что здание построят в Бутырском районе, на улице Яблочкова, земельный участок 26а.

Общая площадь многоквартирного дома составит свыше 20,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 24 трехкомнатные, 24 однокомнатные и 134 двухкомнатные квартиры. Часть квартир будет оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Входы в подъезды здания оснастят системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В доме будут установлены четыре лифта. Кроме того, предусмотрены колясочные и хозяйственные помещения. На подземном уровне построят паркинг для владельцев квартир.

Для маломобильных групп населения будет организована безбарьерная среда. Запланированы входы на уровне тротуаров, тактильная плитка для незрячих, широкие пешеходные дорожки.

На дворовой территории расположатся детская и спортивная площадки, зона отдыха. Будут высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители