В столице на улице Яблочкова построят новый жилой дом по программе реновации

В Москве на месте двух ветхих жилых зданий построят новый жилой дом в рамках программы реновации. Разрешение на строительство уже выдано, сообщается на официальном портале мэра столицы.
Отмечается, что здание построят в Бутырском районе, на улице Яблочкова, земельный участок 26а.
Общая площадь многоквартирного дома составит свыше 20,5 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на 24 трехкомнатные, 24 однокомнатные и 134 двухкомнатные квартиры. Часть квартир будет оборудована для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Входы в подъезды здания оснастят системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. В доме будут установлены четыре лифта. Кроме того, предусмотрены колясочные и хозяйственные помещения. На подземном уровне построят паркинг для владельцев квартир.
Для маломобильных групп населения будет организована безбарьерная среда. Запланированы входы на уровне тротуаров, тактильная плитка для незрячих, широкие пешеходные дорожки.
На дворовой территории расположатся детская и спортивная площадки, зона отдыха. Будут высажены деревья и кустарники, разбиты цветники и газоны.