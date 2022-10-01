В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
32 минуты назад

В столице приступили к работам по консервации фонтанов на зиму

Mos.ruиещё 4

Они продлятся до конца октября.

В столице приступили к работам по консервации фонтанов на зиму
Фото:  Е. Самарина. Mos.ru Е. Самарина. Mos.ru

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.

На всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключаются последовательно.

Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток в зависимости от размера сооружения. Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.

В настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.

Сезон фонтанов традиционно начинается в конце апреля, их включают почти одновременно, с разницей в полминуты.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители