В столице приступили к работам по консервации фонтанов на зиму

Они продлятся до конца октября.
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.
На всех крупных городских фонтанах, чтобы избежать гидроудара, насосы отключаются последовательно.
Слив воды из чаш занимает от 15 минут до нескольких суток в зависимости от размера сооружения. Например, вода из светодинамического фонтана в Парке Горького уходит примерно шесть дней.
В настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, сухие, плавающие, музыкальные и светодинамические.
Сезон фонтанов традиционно начинается в конце апреля, их включают почти одновременно, с разницей в полминуты.