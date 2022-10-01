В столице приступили к работам по консервации фонтанов на зиму

«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтанов на зиму, которые продлятся до конца октября. Вначале из системы каждого сооружения сливают воду, очищают и промывают чаши и скульптуры, продувают трубопроводы, затем демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на холодный период специальными конструкциями», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ПетрПетр Бирюков.