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1 час назад

В Царицыне реконструируют Верхний и Нижний Бехтеревские пруды

Mos.ru

Специалисты очистят водоемы от иловых отложений и мусора, а также углубят дно.

В Царицыне реконструируют Верхний и Нижний Бехтеревские пруды
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Начались мероприятия по очистке и восстановлению Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, их общая площадь — 1,1 гектара. Каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970-х годов, на протяжении многих лет они остаются популярным местом отдыха горожан. В рамках проекта выполним весь комплекс необходимых работ, проведем ремонт водопропускного сооружения», — отметил он.

Пруды очистят от иловых отложений и мусора, также углубят дно. Средняя глубина водоемов составит до двух метров, а максимальная — до 3,8 метра. Главная задача — сохранение рекреационной функции прудов, поэтому предусмотрено природное песчаное дно с зимовальными ямами для рыб.

По словам Петра Бирюкова, специалисты укрепят берега щебнем и галькой, а также продолжат откос под водой, чтобы минимизировать зарастание. Обустроят и три зоны биоплато общей площадью более 140 квадратных метров.

В столице регулярно проводят обследования водоемов, а при выявлении проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов, которые планируют привести в порядок, формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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