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1 час назад

В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек

ТАССиещё 6

Около 180 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте "Выбор людей. Вместе навсегда" на Красной площади в Москве в честь вхождения в состав РФ новых территорий. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек
Фото: ТАССТАСС

"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, - сказала она. - В мероприятии приняли участие 180 тыс. москвичей и гостей столицы".

Правопорядок и безопасность обеспечивают сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Новости Москвы,Ирина Волк,Владимир Путин,МВД России,Росгвардия,
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