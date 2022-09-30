В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тыс. человек

Около 180 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте "Выбор людей. Вместе навсегда" на Красной площади в Москве в честь вхождения в состав РФ новых территорий. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, - сказала она. - В мероприятии приняли участие 180 тыс. москвичей и гостей столицы".

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.