Более 110 остановок обновили в Москве в сентябре

С начала 2022 года в столице обновили 901 остановку, из них 115 - в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы .

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу повышать комфорт поездок пассажиров, поэтому мы постепенно меняем остановки на новые и современные, где удобно ожидать автобус, электробус или трамвай. В этом году обновили уже 901 остановку, из них 115 - в сентябре. Всего в Москве установлено больше 4,6 тыс. новых павильонов», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Так, например, по просьбам жителей, обновили остановки в микрорайоне Южное Тушино и в 1-м микрорайоне Зеленограда. Поясняется, что теперь здесь есть навигация и расписание маршрутов, увеличенная площадь крыши, которая надежно защитит от непогоды. Кроме того, в будущем здесь появятся электронные табло с прогнозом прибытия автобусов, камеры видеонаблюдения и подсветка.