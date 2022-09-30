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28 минут назад

Более 110 остановочных павильонов обновили в Москве в сентябре

Агентство «Москва»

С начала 2022 года в столице обновили 901 остановку, из них 115 - в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Более 110 остановок обновили в Москве в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу повышать комфорт поездок пассажиров, поэтому мы постепенно меняем остановки на новые и современные, где удобно ожидать автобус, электробус или трамвай. В этом году обновили уже 901 остановку, из них 115 - в сентябре. Всего в Москве установлено больше 4,6 тыс. новых павильонов», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, например, по просьбам жителей, обновили остановки в микрорайоне Южное Тушино и в 1-м микрорайоне Зеленограда. Поясняется, что теперь здесь есть навигация и расписание маршрутов, увеличенная площадь крыши, которая надежно защитит от непогоды. Кроме того, в будущем здесь появятся электронные табло с прогнозом прибытия автобусов, камеры видеонаблюдения и подсветка.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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