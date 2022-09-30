ЦИАН заявил об отсутствии паники на вторичном рынке жилья в Москве

Объем нового предложения на вторичном рынке жилья в Москве с 21 сентября постепенно увеличивается, но большие скидки или какие-либо другие проявления паники отсутствуют, сообщила ТАСС эксперт "Циан. Аналитики" Виктория Кирюхина.

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"На рынке увеличивается количество "новинок". С 21 по 28 сентября в продажу вывели на 14% больше новинок, чем с 13 по 20 сентября. Пока рынок отреагировал снижением спроса, но отсутствуют нерыночные скидки или резкое колебание объема предложения", - сказала Кирюхина.

Она добавила, что с 21 сентября средняя стоимость предложения на вторичном рынке снизилась на 0,2%, а средняя цена квадратного метра - на 0,3%. При этом средняя стоимость нового предложения, выведенного в продажу до 21 сентября, составила 16,7 млн рублей против 16,3 млн по предложениям, вышедшим за неделю до.

"То есть в среднем объекты в продаже сейчас дороже. Однако для более полной и объективной оценки рынка требуется анализ большого временного отрезка, чтобы исключить точечные локальные всплески", - отметила эксперт.