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1 час назад

ЦИАН не наблюдает паники на вторичном рынке жилья в Москве

ТАСС

Объем нового предложения на вторичном рынке жилья в Москве с 21 сентября постепенно увеличивается, но большие скидки или какие-либо другие проявления паники отсутствуют, сообщила ТАСС эксперт "Циан. Аналитики" Виктория Кирюхина.

ЦИАН заявил об отсутствии паники на вторичном рынке жилья в Москве
Фото: риа новостириа новости

"На рынке увеличивается количество "новинок". С 21 по 28 сентября в продажу вывели на 14% больше новинок, чем с 13 по 20 сентября. Пока рынок отреагировал снижением спроса, но отсутствуют нерыночные скидки или резкое колебание объема предложения", - сказала Кирюхина.

Она добавила, что с 21 сентября средняя стоимость предложения на вторичном рынке снизилась на 0,2%, а средняя цена квадратного метра - на 0,3%. При этом средняя стоимость нового предложения, выведенного в продажу до 21 сентября, составила 16,7 млн рублей против 16,3 млн по предложениям, вышедшим за неделю до.

"То есть в среднем объекты в продаже сейчас дороже. Однако для более полной и объективной оценки рынка требуется анализ большого временного отрезка, чтобы исключить точечные локальные всплески", - отметила эксперт.

В целом, по ее словам, пока рынок находится в стагнации, наблюдается снижение потенциального спроса, которое вызвано общей неопределенностью. "На вторичном рынке за неделю корректировка составила порядка 12%, что в два раза ниже, чем в новостройках. То есть интерес к сегменту готового жилья скорректировался в меньшей степени, чем новостройкам, как потенциально более рисковому активу", - пояснила Кирюхина.

Новости Москвы,ЦИАН,
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