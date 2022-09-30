В Москве пройдет форум для российского технобизнеса

Форум "Инфраструктура инноваций" пройдет в московском "Цифровом деловом пространстве" 5 октября, участники из Москвы и других регионов России представят лучшие практики по формированию экосистем для технологического предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития в пятницу.

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"За 10 лет в Москве открыто 42 технопарка, еще семь - в процессе создания. В уже действующих технопарках размещается больше двух тысяч компаний, в которых трудятся около 70 тыс. специалистов. Многие их разработки внедряются в повседневную жизнь города. Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны. Участники смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики", - сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Она добавила, что в столичных технопарках есть вся необходимая инфраструктура для разработки и производства инновационной продукции, включая лаборатории и чистые комнаты, специализированные центры по тестированию и сертификации и так далее. Резиденты этих площадок получают организационную и финансовую поддержку со стороны города. За счет льгот общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Сэкономленные таким образом деньги компании дополнительно вкладывают в свое развитие. Спрос на инфраструктуру для инноваций в Москве в последние годы растет - доля свободных площадей в технопарках не превышает одного процента.

Уточняется, что во время деловой программы представители компаний узнают о запросах города и крупного бизнеса на внедрение инновационных решений. Особое внимание уделят созданию экосистем для высокотехнологичных проектов. Участники форума обсудят, как выбрать специализацию кластера и найти помещение, как привлечь резидентов и спланировать комплексное развитие территории. Спикеры также поговорят об открытии креативных технопарков для специалистов индустрии медиа, кино, анимации, дизайна и моды.

"В течение всего дня на мероприятии будет работать выставочная зона, где можно будет увидеть разработки резидентов столичных технопарков. Среди них нейрогарнитура (устройство, позволяющее управлять гаджетами с помощью мозговых импульсов), лазерный 3D-принтер, бионические протезы и многое другое", - добавили в пресс-службе.

Технологический бизнес

По словам Сергуниной, в Москве с каждым годом совершенствуются условия для технологического бизнеса. Устойчивому развитию этого сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК) - важный проект для сотрудничества и коммуникации инноваторов, который уже приобрел федеральный масштаб. К нему присоединились 35 тыс. организаций - технологических компаний, стартапов, промпредприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений. Вместе они представляют почти всю страну - более 80 регионов России. Программы кластера помогают привлекать инвестиции и находить партнеров.

На его портале собраны все актуальные финансовые меры поддержки - гранты, субсидии и программы льготного кредитования. В 2020 году МИК стал первым кластером в мире, начавшим работу с физическими лицами - индивидуальными разработчиками. На сегодняшний день на платформе кластера зарегистрированы свыше 60 тысяч физлиц.