Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес

«На октябрь запланированы очные и дистанционные мастер-классы, актуальные для всех сфер бизнеса, — о выстраивании личного бренда, финансовой грамотности, а также о поиске клиентов через цифровой сервис. Специально для мам мы организовали тематический тренинг о совмещении воспитания детей с бизнесом. Кроме того, эксперты подробно расскажут о двух востребованных цифровых профессиях — контент-продюсера и программиста», — сказал специалист.