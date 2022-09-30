В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес

Мослентаиещё 7

Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес, пригласив на тематические тренинги с 4 по 31 октября. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил первый заместитель директора центра занятости населения «Моя работа» Роман Никитин.

Жителям столицы предложили бесплатно научиться развивать бизнес
Фото: mos.rumos.ru

«На октябрь запланированы очные и дистанционные мастер-классы, актуальные для всех сфер бизнеса, — о выстраивании личного бренда, финансовой грамотности, а также о поиске клиентов через цифровой сервис. Специально для мам мы организовали тематический тренинг о совмещении воспитания детей с бизнесом. Кроме того, эксперты подробно расскажут о двух востребованных цифровых профессиях — контент-продюсера и программиста», — сказал специалист.

Так, 4 октября пройдет семинар для мам, которым объяснят, как бороться со стрессом и выгоранием, и расскажут о правилах эффективного тайм-менеджмента. 10 октября москвичи смогут узнать стратегию продвижения личного бренда, а 13 числа обучатся финансовой грамотности. На 14 октября запланирован вебинар для самозанятых, на 25 — для желающих освоить востребованную профессию контент-продюсера, а на 31 — для программистов.

Записаться на любой из тренингов можно на сайте центра занятости «Моя работа», отметил Никитин. Все очные мероприятия пройдут на площадке флагманского центра занятости населения.

Ранее москвичей пригласили учиться зарабатывать на маркетплейсах. В центре «Профессионал» городской службы занятости разработали два новых курса.

Новости Москвы,Роман Никитин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители