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55 минут назад

Прогноз погоды: синоптик пообещал москвичам обильные дожди в начале следующей недели

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О циклоне, несущем в Москву сильные дожди в начале следующей недели, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он пообещал москвичам обильные осадки уже в ночь на понедельник, 3 октября.

Синоптик пообещал москвичам обильные дожди
Фото: Софья Сандурская / /Агентство «Москва»Софья Сандурская / /Агентство «Москва»

«В ночь на понедельник начнется дождь, который продлится весь день в понедельник», — сказал синоптик.

В предстоящие выходные, 1 и 2 октября, по его словам, в Москве также возможны кратковременные дожди. Ожидается облачная погода, слабый ветер и 14-16 градусов тепла.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в столице в пятницу, 30 сентября. Период предупреждения с 11:00 до 21:00.

Новости Москвы,Александр Синенков,
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