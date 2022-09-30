Синоптик пообещал москвичам обильные дожди

О циклоне, несущем в Москву сильные дожди в начале следующей недели, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Он пообещал москвичам обильные осадки уже в ночь на понедельник, 3 октября.

Фото: Софья Сандурская / /Агентство «Москва» Софья Сандурская / /Агентство «Москва»

«В ночь на понедельник начнется дождь, который продлится весь день в понедельник», — сказал синоптик.

В предстоящие выходные, 1 и 2 октября, по его словам, в Москве также возможны кратковременные дожди. Ожидается облачная погода, слабый ветер и 14-16 градусов тепла.