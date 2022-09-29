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57 минут назад

Галянина освободили от должности главы управы района Крылатское

Москва24иещё 2

Сергея Галянина освободили от должности главы управы района Крылатское. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Галянина освободили от должности главы управы района Крылатское
Фото: krylatskoe.mos.rukrylatskoe.mos.ru

"Освободить Галянина Сергея Александровича от замещаемой должности главы управы района Крылатское города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – отмечается в материале.

Уточняется, что Галянин покинул пост по собственной инициативе.

Ранее Андрея Тихонова сняли с должности первого заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Распоряжение подписал Собянин. В документе уточнялось, что увольнение произошло по инициативе Тихонова.

До этого Владимир Путин снял Игоря Моргулова с должности замминистра иностранных дел России. Теперь он стал новым послом РФ в Китае. Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.

Новости Москвы,Игорь Моргулов,Андрей Денисов,Андрей Тихонов,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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