Галянина освободили от должности главы управы района Крылатское

"Освободить Галянина Сергея Александровича от замещаемой должности главы управы района Крылатское города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы", – отмечается в материале.

Ранее Андрея Тихонова сняли с должности первого заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Распоряжение подписал Собянин. В документе уточнялось, что увольнение произошло по инициативе Тихонова.

До этого Владимир Путин снял Игоря Моргулова с должности замминистра иностранных дел России. Теперь он стал новым послом РФ в Китае. Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.