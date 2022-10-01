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1 час назад

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Агентство «Москва»иещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы старшего поколения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие мои! От всей души поздравляю вас с Днем старшего поколения. Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идет дождь - нам с вами всегда тепло и уютно. Мы благодарны вам за гостеприимство и всегдашнюю готовность помочь. Мы сами берем с вас пример и учим детей быть похожими на вас. Пусть ваша жизнь, дорогие мои, будет наполнена светом и добром. Пусть всегда рядом будут любящие и заботливые близкие люди», - говорится в поздравлении мэра.

Отмечается, что Международный день пожилых людей стали отмечать в России с 1992 года. В Москве он называется День старшего поколения.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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