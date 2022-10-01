Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

«Дорогие мои! От всей души поздравляю вас с Днем старшего поколения. Вы наша гордость и радость, крепкий тыл и мудрый совет. И пусть в эти осенние дни за окном часто идет дождь - нам с вами всегда тепло и уютно. Мы благодарны вам за гостеприимство и всегдашнюю готовность помочь. Мы сами берем с вас пример и учим детей быть похожими на вас. Пусть ваша жизнь, дорогие мои, будет наполнена светом и добром. Пусть всегда рядом будут любящие и заботливые близкие люди», - говорится в поздравлении мэра.