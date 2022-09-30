Фестиваль «Круг света» перенесен на неопределенный срок

Международный фестиваль «Круг света» в Москве перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в пятницу, 30 сентября.

Фото: mos.ru mos.ru

— Проведение второго периода Московского международного фестиваля «Круг света» в 2022 году переносится на неопределенный срок, — говорится в сообщении.

Мероприятие должно было состояться в период с 14 по 18 октября.

21 сентября в столице начался фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города». В рамках мероприятия горожанам покажут девять новых работ.

Значительная часть объектов размещена в районах, удаленных от центра города. Работы современных художников трансформируют привычный пейзаж улиц в «живое» пространство.