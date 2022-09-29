В московском центре откроется мультимедийная выставка о Фриде Кало

Мультимедийная выставка "Фрида. Viva la vida!" откроется 3 октябре в московском центре цифрового искусства Artplay Media. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в четверг.
"В Центре цифрового искусства Artplay Media 3 октября начнет работу новая мультимедийная выставка "Фрида. Viva la vida!". Жизнь и творчество Фриды Кало вдохновляют мир на протяжении десятилетий. Среди художников она была чемпионом по преодолению личных трагедий и разочарований. История Фриды - это "две больших аварии: одна - когда автобус врезался в трамвай, другая - Диего Ривера", 33 операции и 145 картин", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что большинство ее работ - автопортреты. На выставке "Фрида. Viva la vida!" зрители увидят ожившие картины художницы в сопровождении очень откровенного рассказа о ее жизненных перипетиях от первого лица. Закадровый текст читает Марианна Шульц - актриса, дублировавшая Сальму Хайек в фильме "Фрида". Выставка продлится до конца января 2023 года.