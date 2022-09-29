В московском центре откроется мультимедийная выставка о Фриде Кало

"В Центре цифрового искусства Artplay Media 3 октября начнет работу новая мультимедийная выставка "Фрида. Viva la vida!". Жизнь и творчество Фриды Кало вдохновляют мир на протяжении десятилетий. Среди художников она была чемпионом по преодолению личных трагедий и разочарований. История Фриды - это "две больших аварии: одна - когда автобус врезался в трамвай, другая - Диего Ривера", 33 операции и 145 картин", - рассказал собеседник агентства.