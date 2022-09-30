Синоптик: выходные в Москве будут дождливыми

"Первые дни октября будут теплыми. В субботу прогнозируется даже 15-17 градусов, а это на пять градусов выше нормы. Но день ожидается дождливый, в воскресенье осадков будет чуть меньше. Ничего супернеобычного - типичные осенние дожди", - рассказал он.