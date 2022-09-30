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1 час назад

Прогноз погоды: синоптик спрогнозировал, что выходные в Москве будут дождливыми, но теплыми

ТАССиещё 5

Типичные осенние дожди и теплая погода с температурой до 14-17 градусов ожидают столицу в выходные дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу.

Синоптик: выходные в Москве будут дождливыми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Первые дни октября будут теплыми. В субботу прогнозируется даже 15-17 градусов, а это на пять градусов выше нормы. Но день ожидается дождливый, в воскресенье осадков будет чуть меньше. Ничего супернеобычного - типичные осенние дожди", - рассказал он.

По словам Вильфанда, 2 октября прогнозируется 12-14 градусов тепла днем.

Тепло в столицу придет с Ближнего востока. "Воздух сформировался в районе Ирана, Турции", - отметил метеоролог.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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