Синоптик: выходные в Москве будут дождливыми

Типичные осенние дожди и теплая погода с температурой до 14-17 градусов ожидают столицу в выходные дни. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу.
"Первые дни октября будут теплыми. В субботу прогнозируется даже 15-17 градусов, а это на пять градусов выше нормы. Но день ожидается дождливый, в воскресенье осадков будет чуть меньше. Ничего супернеобычного - типичные осенние дожди", - рассказал он.
По словам Вильфанда, 2 октября прогнозируется 12-14 градусов тепла днем.
Тепло в столицу придет с Ближнего востока. "Воздух сформировался в районе Ирана, Турции", - отметил метеоролог.