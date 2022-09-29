МФЦ Москвы опровергли данные о выдаче повесток

«По факту публикации о том, что МФЦ дано распоряжение о выдаче сотрудниками посетителям центров госуслуг повесток в офисах «Мои документы» пресс-служба центров госуслуг выступает с официальным опровержением. Эта информация ложная», — говорится в заявлении, его цитирует РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что московские МФЦ якобы получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет.