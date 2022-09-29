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56 минут назад

Москвичей предупредили о приближении барического дна

Lenta.ruиещё 11

С 3 октября в Москве усилятся дожди, приблизится небезопасное для здоровья барическое дно. Об этом жителей и гостей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Москвичей предупредили о приближении барического дна
Фото: риа новостириа новости

По словам синоптика, за первые три дня октября прольется около половины от месячной нормы.

«В осадкомеры попадет еще до 18 мм небесной влаги... Показания барометров достигнут барического дна — 728 миллиметров ртутного столба, что на 17-20 единиц ниже нормы и тоже скажется не лучшим образом на здоровье людей», — написал Тишковец.

Он отметил также, что во вторник, 4 октября, пройдет холодный фронтальный раздел, который будет сопровождаться локальными скоротечным дождем. Улучшение погоды ожидается со среды, 5 октября.

«На фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября (5-10 октября) жителям Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре», — подытожил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на территории страны в октябре ожидаются периоды потепления, температура воздуха будет около нормы.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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